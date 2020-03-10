الأرصاد: طقس دافئ مشمس وانخفاض الحرارة 7 درجات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مستمر في التقلب، وهذا الأسبوع يشهد تقلبات جوية شديدة، شارحة أن درجات الحرارة ارتفعت أمس لتصل لـ30 درجة مئوية ومصاحبها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

لا توجد أي أتربة أو رمال اليوم

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطقس بدءا من اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 23 درجة بانخفاض 7 درجات عن الأمس.

وتابعت شاكر أن الطقس دافئ أثناء النهار والشمس ساطعة ولا توجد مشكلات على الإطلاق اليوم، ولا توجد أي أتربة أو رمال، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من غد الأربعاء لتصل لـ25 درجة مصاحبها بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ويصاحب ذلك نشاط للرياح ولكن غير مثير للرمال والأتربة.