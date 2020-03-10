منها تطهير المساجد.. الإسكندرية تتخذ 4 إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

أكدت محافظة الإسكندرية اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية باتباع التعليمات التالية تعليمات التالية:

- تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

- تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.

- التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميًا عليها.

- تكليف قطاعي التربية والتعليم والصحة بالمرور المستمر على المدارس والمستشفيات، للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

يُذكر أن مكتبة الإسكندرية، قررت إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي11 و13 مارس الجاري، علي أن يتم إرجاع التذاكر لمدة شهر ونصف بسبب قرار رئيس الوزراء الأخير والخاص منع الفعاليات الالتي تشهد تجمعات كبيرة.