وزيرة الهجرة: نعمل على توعية شبابنا بالخارج حول الأمن القومي المصري

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنَّ برنامج تنظيم زيارات لأبناء الجيل الثاني والثالث لزيارة مصر؛ يعتبر أحد البرامج المهمة التي تدشنها الوزارة، على نهج استراتيجية "مصر تستطيع" لربط أبناء الخارج بوطنههم الأم.

وأضافت "مكرم"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ الزيارة الحالية لأبناء الجيل الثاني والثالث، تعتبر رقم 19، مبنية أنَّها ليست جميعها برامج ترفيهية، بل تتضمن مدهم بمعلومات حول أهمية الأمن القومي المصري، والتحديات التي تواجهها مصر، وكيفية التعامل مع من يبثون الأفكار السلبية والمضادة للاتجاهات الدولة في الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، "نعمل على توعية أبناءنا بالخارج بمعنى الدولة والجيش والتحديات الكثيرة التي تواجهها الدولة المصرية"، مشيرة إلى أنَّ شباب الخارج يعتبرون أداة ترويجية للدولة.