ميناء الإسكندرية: نطبق إجراءات احترازية على كل البواخر لمواجهة كورونا

قال الدكتور وليد أبو راية مدير الإدارة الطبية بميناء الإسكندرية، إن البواخر السياحية يجرى التعامل معها قبل الدخول إلى الميناء، موضحا "نخرج لها بلانش إلى خارج الميناء مع الفريق الطبي، ويتم إجراء الكشف الطبي على كل الموجودين على متن الباخرة، سواء كان السائحين أو طاقم عمل الباخرة.

وأضاف "أبو راية"، خلال لقاء مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ "المركب لا تدخل الرصيف إلا بعد التأكد من خلوها تمامًا من فيروس كورونا"، مستكملا "الوضع نفسه يجرى تطبيقه على المراكب التجارية، مع التأكد أنها غير قادمة من أي بلد منتشر بها المرض، وبعد ذلك يتم وضعها في حجر على متن الباخرة لمدة 48 ساعة، مع تكرار الكشف عليهم مرة أخرى للاطمئنان على عدم وجود أي إصابة بين فريق العمل عليها".

وتابع أنه في حالة ثبوت إيجابية أي حالة بفيروس كورونا؛ سيجرى تحويلها على الفور إلى مستشفى حميات الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات الوقائية، مبينًا أنه يجرى أيضا تفعيل إجرءات الحجر على باقي الفريق الموجود على متن الباخرة، للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم.