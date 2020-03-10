المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات وتغريمه 50 ألف جنيه في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بالسجن المشدد 3 سنوات لشخص لحيازته مخدرات وسلاح، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وبحضور أحمد طارق عجيز، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وسامح عزيز.

جاء الحكم في الدعوى رقم 18281 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 3294 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ، حضورياً على المتهم.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال المتهم "السعيد.ع.م"، 30 عاماً، عامل غسيل يارت ومقيم بقرية النطاف في كفر الشيخ لمحكمة الجنايات، لحيازته كمية من جوهر "الحشيش".