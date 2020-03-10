إجراءات أمريكية "جذرية" لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن إجراءات "جذرية" للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال ترامب أمس: "سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتخذها والتي ستكون كبيرة" و"على نطاق واسع".

وأوضح أن الإجراءات التي سيعلن عنها قد تتضمن "اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب"، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لديها اقتصاد عظيم، لكن هذا الفيروس أخذ العالم على حين غرة، وأعتقد أننا تعاملنا معه بطريقة جيدة جدا".

من جهته، قال وزير الخزانة ستيفن: "الولايات المتحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع"، منوها بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذها الرئيس والتي "وضعت الاقتصاد الأمريكي في موقع جيد جدا"، حسب قوله.