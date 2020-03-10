قطاع السجون يوافق على نقل 27 من النزلاء بالقرب من محال إقامة ذويهم 

وافق قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية على نقل 27 من نزلاء السجون، وذلك بالقرب من محال إقامة ذويهم ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

كما وافق قطاع السجون على خروج 3 من نزلاء السجون من محبسهم لقضاء فترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة مع أسرهم والعودة مرة أخرى لمحبسهم.

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء؛ تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة.