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محمود مسلم

قطاع السجون يوافق على نقل 27 من النزلاء بالقرب من محال إقامة ذويهم 

خروج 3 من محبسهم في فترة انتقال خارجية 48 ساعة مع أسرهم

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الوطن
12:51 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
قطاع السجون

قطاع السجون

وافق قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية على نقل 27 من نزلاء السجون، وذلك بالقرب من محال إقامة ذويهم ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

كما وافق قطاع السجون على خروج 3 من نزلاء السجون من محبسهم لقضاء فترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة مع أسرهم والعودة مرة أخرى لمحبسهم.

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء؛ تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة.

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