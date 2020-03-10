فرنسا تسجل 30 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت فرنسا أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد بلغ 30 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتعد فرنسا خامس أكثر البلدان التي تشهد تفشيًا للفيروس الجديد، بعد الصين وكورويا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وتبحث فرنسا استئناف مباريات كرة القدم في الدوري الممتاز دون جمهور أو بحد أقصى 1000 مشجع، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المتعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.