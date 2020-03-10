بتأمينات ومرتبات مجزية.. وظائف كول سنتر ومندوبي مبيعات بعدد من الشركات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" لتوظيف الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة في عدد من الشركات الخاصة بمرتبات مجزية وتأمينات وتوفير وسائل مواصلات، وتوفير وسائل مواصلات، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المعلن عنها وكيفية اتقدم لها، وفق الصفحة الرسمية للمبادرة:

وظائف إحدى شركات الملابس الجاهزة

أعلنت إحدى شركات الملابس الجاهزة حاجتها لموظفي مبيعات وجرد كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال للخريجين.

- إجادة التعامل مع الإكسيل والوورد بشكل جيد.

- أن يكون مستوى اللغة الانجليزية جيد أو أعلى.

- ألا يزيد السن عن 30 عاما.

تفاصيل العمل

- يبدأ المرتب من 2200 ويصل إلى 2800 جنيه شهريا.

- يومين إجازة في الإسبوع "جمعة وسبت".

- مواعيد العمل تبدأ من 8 صباحا حتى 4.30 مساء.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات للتنقل.

- كما توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية.

وظائف إحدى شركات الاتصالات

أعلنت إحدى شركات الاتصالات حاجتها إلى وظائف خدمة عملاء بفروع الهرم والعجوزة كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد فيما أعلى.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

تفاصيل العمل

- يبدأ المرتب من 2500 ويصل حتى 3700 جنيه بالبدلات والحوافز.

- نظام شيفتات متغير للذكور، وللإناث آخر موعد للشيفت 10 مساء.

- توفر الشركة مواصلات لنقل للعاملين.

- يومين إجازة في الإسبوع.

- وتوفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تدريب مدفوع الأجر.

وظائف إحدى شركات التوزيع

أعلنت إحدى شركات التوزيع عددا من الوظائف الشاغرة في وظائف مندوبي مبيعات وسائقين ومسؤولي تنظيم بضائع كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.

- متاح العمل بالوظائف للذكور والإناث.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 32 عاما.

- أن يكون المتقدم لوظيفة السائق لديه رخصة مهنية.

تفاصيل العمل

- يبدأ المرتب من 3100 جنيه ويصل حتى 4500 جنيه.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف ملء الاستمارة الخاصة بكل وظيفة والموجودة على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيس بوك.