"الأعلى للثقافة" تعلن شروط وجوائز "التأليف المسرحي"

أعلنت إدارة المسابقات بالمجلس برئاسة ماجدة الرفاعي، عن مسابقة "التأليف المسرحي"، وتبلغ قيمة الجوائز 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة، وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يقدم المتسابق بـ4 نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكمبيوتر.

3- لا يتم استرداد الديوان بعد فحصه.

4- ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن النتيجة، وألا يكون فاز بالديوان ذاته في أي مسابقة أخرى.

5- على المتقدم التوجة لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم: السيرة الذاتية مختصرة ومطبوعة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

6- آخر موعد لتلقي الأعمال 15 أبريل 2020.