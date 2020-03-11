توقيع الحضور والانصراف في الشباب والرياضة.. دفتر وقلم

كشف أحد مسئولي الإدارة المركزية لمكتب وزير الشباب والرياضة، أن الوزير الدكتور أشرف صبحي، اطمأن بنفسه على اتخاذ ديوان عام الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالديوان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المسئول أن الوزير أكد على رؤساء القطاعات والإدارات المركزية أن تكون وسيلة توقيع الحضور والانصراف هي القلم ودفتر الحضور، وليس بصمة الإصبع، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، تنفيذا لتعليمات قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد وتمثلت هذه الإجراءات فيما يلي:

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كافة مرافقها.