الكهرباء: 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الطاقة بالمنازل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددا من السلوكيات اليومية الخاطئة التي يقوم بها بعض المشتركين عند استخدام الطاقة الكهربائية بالمنازل والتي يجب أن يتجنبها المشترك لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء وهي..

- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء.

- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء.

- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

- وضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

- وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.