نائب يطالب وزير الري بتغطية رشاح الموت في الهرم: ينشر الأمراض

طالب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبوعوض بمنطقة الهرم، والمعروف إعلاميا بـ"رشاح الموت" إذ جرى إهدار المال بسبب الأوبئة والأمراض التي يصدّرها الرشاح للمواطنين.

وأضاف غطاطى، في جلسة البرلمان اليوم، أنّه يجهز لاستجواب وزير الري، بشأن التقاعس في تدبير الاحتياجات المالية لكثرة الحوادث التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنّ عدم التغطية يمثل إهدار للمال العام، نتيجة إنفاق ملايين الجنيهات لعمل قرارات علاج على نفقة الدولة بمستشفيات محافظة الجيزة للمواطنين قاطني المنطقة، جراء إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار الأوبئة الناتجة عن تراكم القمامة بطول الرشاح، والتلوث البيئي وانتشار البعوض والفئران بشكل كبير في المنطقة، ما تسبب في انتشار الأمراض المزمنة.