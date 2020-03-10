وصول 5 رحلات من أوروبا.. انتعاشة سياحية في الأقصر

شهدت حركة السياحة بمدينة الأقصر، اليوم، مزيدا من الإقبال والاستقرار في معدلات الزيارة، حيث وصل عدد من الأفواج السياحية، واستقبل مطار الأقصر 4 رحلات طيران يحملون الجنسيات الفرنسية والألمانية والإسبانية، بالإضافة إلى رحلة طيران تركية تقل 107 سائحين من جنسيات مختلفة، بجانب رحلات من القاهرة تقل عشرات السياح.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن آلاف الزائرين والوفود السياحية قاموا اليوم، بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي والمتاحف الأثرية، مشيرا إلى أن معدلات الزيارة تزداد يوما بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر، وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك على سبيل المثال قد فاق المعدلات التي جرى تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي، فهناك حالة ازدهار سياحي بجميع المناطق الأثرية.

وقال اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولي، إن المطار يشهد بصورة يومية استقبال أعداد كبيرة ومميزة من السائحين من حول العالم لقضاء إجازتهم في محافظة الأقصر، وسط إقبال سياحي مميز، موضحاً أن الحركة السياحية الوافدة لمدينة الأقصر تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحى الحالي.

وأكد مدير مطار الأقصر الدولي، أنه يجري العمل وتنفيذ كافة التعليمات من وزارة الطيران ووزارة الصحة، والكشف على كافة القادمين والمغادرين للمطار داخل الحجر الصحي بالمطار، وذلك عبر الجهاز الحراري، وفي حالة اكتشاف أي حالة مشتبه بها، يجري التحفظ عليها فوراً ونقلها إلى المستشفى المخصص لذلك.

وأكد أن وزارة الصحة أمدت مطار الأقصر مؤخراً بسيارتي إسعاف تعملان على مدار الساعة، منهما سيارة مجهزة وذاتية التعقيم لنقل الحالات الإيجابية في الحال دون الاختلاط بأي ركاب آخرين بالمطار، والسيارة الآخرى للكشف على المترددين على المطار من العمال والموظفين والمترددين عليه بصورة يومية.