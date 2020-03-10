وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي.. ويؤكد دعم حكومته للأمم المتحدة

استقبل الكسندر شالينبيرج وزير خارجية النمسا الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وفريق عملها بمقر وزارة الخارجية النمساوية في فيينا.

وأكد وزير خارجية النمسا علي ترحيب حكومته وترحيبه الشخصي باختيار "والي" لهذا المنصب كما أكد على سعادة حكومته بوجود "سيدة" لأول مرة في هذا المنصب الأممي الرفيع، وتناول الاجتماع اهتمام النمسا بدعم الدبلوماسية متعددة الأطراف ودعم الأمم المتحدة للقيام بدورها والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "والي" في بيان لها، أنه تم الاتفاق علي تنسيق الجهود للاحتفال بمرور ٧٥ عاما علي إنشاء الأمم المتحدة ومرور 60 عاما علي انضمام النمسا للأمم المتحدة علي أن تمتد الفعاليات لتشمل المقاطعات الجغرافية والفئات العمرية شاملة شباب الجامعات وطلبه المدارس، مؤكدا على دعم النمسا لجهود "غادة والي" واتفاقه معها على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

يذكر أن الكسندر فاندر بيلين رئيس جمهورية النمسا، كان قد استقبل الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات مع بدء استلامها مهام منصبها بفيينا معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولي الرفيع.