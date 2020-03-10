نيللي كريم تهنئ يسرا بعيد ميلادها: كل سنة وأنت طيبة يا شمسنا المشرقة

هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنانة القديرة يسرا بعيد ميلادها، وذلك بنشرها عدة صور جمعتهما معا في أكثر من مناسبة، فضلًا عن صور أخرى ليسرا بمفردها، على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وعلقت "كريم"، على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد شمسنا المشرقة، أحبك جدا، سعيدة جدا إنك موجودة في حياتي".

وكانت نيللي كريم، قد أكدت في وقت سابق، أنَّها لا تمانع في المشاركة بالجزء الثاني من مسلسل "حديث الصباح والمساء"، بعد إعلان مخرجه أحمد صقر عن جاهزيته لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "نيللي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ "حديث الصباح والمساء" كان مسلسلاً من العيار الثقيل، متابعة: "أعتقد أنَّه المسلسل الوحيد الذي جمع كل نجوم مصر، بحكم أن أحمد صقر واحد من أهم علامات الدراما المصرية، وكذلك السيناريست محسن زايد الذي كان قيمة فنية كبيرة للغاية".

وواصلت: "كل أبطاله حتى الذين قدموا أدواراً صغيرة بمن فيهم أنا أصبحوا نجوماً، ولكن يظل جودة النص هو ما يحكمني في اختياراتي أولاً وأخيراً".

وشارك في بطولة "حديث الصباح والمساء"، كل من ليلي علوي، عبلة كامل، دلال عبدالعزيز، خالد النبوي، محمود الجندي، أحمد الفيشاوي، أحمد رزق، وكوكبة من النجوم.