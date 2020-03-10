جامعة دمنهور تنفي صدور قرار يمنع المصافحة بين الطلاب

نفت جامعة دمنهور، ما ورد على بعض المواقع الإخبارية، بشأن صدور قرار، يمنع مصافحة الطلاب بعضهم لبعض، مؤكدة حرصها على صحة الطلاب والطالبات، وفى إطار الوقاية من فيروس كورونا جرى توجيه الطلاب، لحماية أنفسهم بالأساليب المتعارف عليها، كما جرى إلغاء البصمة للموظفين، حرصا على عدم نقل أى فيروسات.

ومن جانبه شدد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على اتباع إجراءات السلامة لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات، من خلال نشر التوعية بمخاطر الفيروسات، وطرق الوقاية منها، عن طريق نشر تعليمات وزارة الصحة.

وقال مصدر بالجامعة، ليس من المنطقي أن نصدر قرار بعدم المصافحة بين الطلاب، حتى وإن كان هذا الإجراء نوع من الوقاية، والجامعة لا تملك منع المصافحة داخل أو خارج الكليات، ودعا المصدر إلى تحرى الصدق فى نقل البيانات الإعلامية، لتفادي نشر الأخبار المغلوطة وغير الحقيقية.