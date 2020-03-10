استطلاع لـ"الوطن": 92% يوافقون على منع الشيشة من المقاهي للوقاية من كورونا

كشف استطلاع أجرته "الوطن" حول الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا، أن 92.6% من المشاركين يوافقون على منع الشيشة من المقاهي لمواجهة انتقال أي عدوى من شخص إلى آخر، بينما رفض ذلك حوالي 7.4%.

وأوضح الاستطلاع تجنب المشاركين الذهاب إلى بعض الأماكن التي تشهد تجمعا قد يؤدي إلى انتقال الفيروسات، حيث أكد 22.2% من المشاركين أنهم توقفوا عن الذهاب إلى المقاهي، بينما امتنع آخرون عن الذهاب إلى صالونات الحلاقة، أو نوادي البلاي ستيشن، أو كوافيرات السيدات، فيما أكد نحو 64% أنهم تجنبوا الذهاب إلى أماكن أخرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وشن عددا من أحياء القاهرة حملات مكبرة لمنع "الشيشة" في المقاهي كإجراء احترازي لعدم انتقال أي عدوى بين المواطنين، وكان من بينها حي الزيتون الذي صادر الشيشة في 22 مقهى، وحي باب الشعرية الذي ألزم أصحاب محال العصير بتقديم أكواب تستخدم لمرة واحدة بدلا من الزجاجية.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، نفى صدور أي قرارات رسمية تتعلق بمنع الشيشة من المقاهي، وأكد أن اجتماعات الحكومة لم تتطرق إلى هذا الأمر من الأساس.

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