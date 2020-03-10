8 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 830 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الأخيرة في البورصات العالمية، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى ارتفاعه في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، ما أثار قلق الكثيرين، بخاصة المقبلين على الزواج.

وخلال نهاية معاملات اليوم في البورصات العالمية، شهدت انخفاض في أسعار المعدن الأصفر وصلت إلى 8 جنيهات، ليسجل عيار 24 الذهب البندقي، مبلغ 830 جنيهًا، مقابل 839 جنيهًا في بداية معاملات اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت انخفاض نسبي مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاض نسبي ، بنهاية اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 827 و830 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 724 726 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 621 و622 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و808 جنيهات.