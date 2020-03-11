لتجنب الشائعات.. خطة "السياحة" لمعرفة حجم إلغاءات حجوزات الفنادق

لجأت وزارة السياحة والآثار لطريقة عملية لمنع الشائعات حول حجم الإلغاءات التي حدثت في الفنادق المصرية نتيجة فيروس كورونا، حيث أرسل قطاع الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بوزارة السياحة والآثار كشوفا إلى جميع الفنادق العائمة والثابتة ليتعرف منها على حجم إلغاءات الحجوزات الحقيقية خلال الفترة الحالية وذلك لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن حجم تلك الإلغاءات ومن أي الدول وللبعد عن الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة.

كما طالبت وزارة السياحة والآثار مديري الفنادق بعدم الإدلاء بأية بيانات لغير الجهات المختصة وذلك لتحري الدقة في إصدار المعلومات حول تأثير كورونا على القطاع السياحي المصري.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أعلن أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 900 ألف زائر، بزيادة 4% عن فبراير2019، وأن أول 7 أيام من شهر مارس الحالي زار مصر خلالها 210 آلاف سائح.