"كريم" تناشد عملائها: "اللي يعرف الشاب الصيني صاحب واقعة كورونا يدلنا عليه"

ناشدت شركة كريم للنقل التشاركي جميع عملائها، المساعدة في الوصول الي شاب صيني مقيم في مصر، تعرض لعملية تنمر بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت الشركة في بيان أنها ضد السلوك الظاهر فى الفيديو، وتابعت : لو فى حد ممكن يساعدنا نوصل للراكب ده، ياريت يتواصل معانا".

و تعرض شاب صينى للتنمر على الطريق الدائرى؛ بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد، حيث اصدت الشركة بيان قالت فيه :"بخصوص واقعة الراكب الأجنبى اللى تم إنزاله على الدائرى، للأسف رقم العربية غير واضح فى الفيديو، فمش قادرين نعرف لو ده من كباتن كريم أو لأ".

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر تعرض رجل صينى لمضايقات على الطريق الدائرى فى مصر، بعدما اتجه أحد قائدى السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى، بإنزاله من السيارة، خوفاً من فيروس كورونا المستجد، فى واقعة أدت لموجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ومطالبة بمحاسبة المخطئ.