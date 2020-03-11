المبيدات بـ"الزراعة": منتجاتنا ذات جودة وصلاحية وتركيب كيميائي دقيق

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن المبيدات التي يتم بيعها بواسطة وزارة الزراعة تتم عليها كافة الإجرائات التي تؤكد جودتها وصلاحيتها من حيث التركيب الكيميائي والتقييم الحيوي تحت الظروف الحقلية.

وأضاف "عبدالمجيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على الفضائية المصرية الأولى، للرد على شكاوى عدد من الفلاحين من ضعف تأثير المبيدات الزراعية، أنه يتم إجراء التجارب مدة عامين متتاليين لكل مبيد في أكثر من 12 محطة بحثية: "المراحل الاختبارية تطبق فيها قواعد مهنية على أعلى مستوى، وما يتم في مصر يتم في وكالة حماية البيئة الأمريكية حتى نصل في النهاية إلى مبيد مؤهل للقضاء على الآفات الزراعية"، موضحا أن بطاقة المبيدات يتم وضعها بكل المبيدات الزراعية وتلحق كبطاقة استدلالية على كافة المبيدات: "إذا تم استخدام كمية من المبيد أعلى من الموصى به بالضرورة سيؤدي إلى أضرار جانبية لمحصول القمح، وفي حال تقليل المياه أيضا يحصل أضرار".

وطالب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة كافة المزارعين بتطبيق القواعد المكتوبة على بطاقة البيانات حتى يضمن سلامة محصوله، مشيرا إلى أن شراء بعض الفلاحين لمبيدات حشرية غير مرخصة يتم وضعها على المحاصيل الزراعية يؤدي إلى مشكلات هو أمر ليس من شأن الوزارة.