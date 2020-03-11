"مهندس صيني".. "الوطن" تكشف المعلومات الأولى عن ضحية تنمر الدائري

مقاطع فيديو نالت حظًا وفيرًا من الانتشار خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد تعرض أحد الشباب الآسيوين للتنمر على الطريق الدائري بالقاهرة، وهو ما لاقى رفضًا كبيرًا بين جموع المواطنين.

حاولت "الوطن" تقصي حقيقة الأمر، حيث تواصلت مع الشاب المصري الذي صور مقطع الفيديو، والذي رفض التصريح بشأنه وتنصل تماما منه، وهو النهج نفسه الذي سار عليه السائق بإحدى شركات تأجير السيارات، مُرتكب الواقعة.

وفي خضم البحث الموسع عن الشاب الآسيوي، نشرت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، مقطع فيديو لمجموعة من المصريين يقدمون اعتذارا للشاب الذي تعرض للتنمر نيابة عن جموع المواطنين، والتأكيد على أن تلك الواقعة لا تمت بصلة للشعب المصري.

ووصلت "الوطن"، لمصدر مقرب من الشاب الذي تعرض للتنمر على الطريق الدائري، حيث كشف أنه مواطن صيني، يدعي "سي يونج هاي"، ويبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، ويعمل مهندسا، ووصل لمصر منذ مدة قليلة.

ونفى المصدر المنشورات المتداولة عبر "السوشيال ميديا" بأنه طالب بجامعة الأزهر الشريف، حيث إنه مهندس صيني ولم يزر القاهرة لدواعي الدارسة أو العمل.

وأضاف المصدر أن المهندس الصيني حالته النفسية سيئة للغاية حاليا بسبب ما تعرض له، لذلك يرفض التواصل مع أي جهة إعلامية أو إجراء أي حوارات، حيث أبلغ مجموعة الشباب الذين قابلوه، رسالة عامة مفادها أنه: "لا توجد لديه أي مشكلة بسبب تلك الواقعة مع الشعب المصري بذاته لكنه لا يرغب التحدث التحدث في الأمر حاليًا".

وفي ما يخص الزيارة من مجموعة الشباب المصريين، أوضح المصدر أنها كانت مفاجئة بالنسبة للصيني داخل مقر إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، حيث حرص المواطنون على إسعاده وتخفيف وطأة واقعة التنمر عليه، لذلك ظهر بشكل عفوي وهو يرتدي الكمامة بالفندق واستقبلهم بود ولطف شديدين.