المصريون في فرنسا يطلقون مبادرة لمكافحة كورونا.. وجادو: نساعد أنفسنا

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء وفاة 30 شخصا جراء فيروس كورونا وتسجيل 1606 إصابات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس إن بلاده لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى تجنب الذعر.

وأطلقت الجالية المصرية في فرنسا مبادرة لتقديم العون والمساعدة لجميع المصريين المقيمين في كافة المقاطعات والمدن الفرنسية.

وقالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن المبادرة عبارة عن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم كل مصري بإضافة جميع المصريين المقيمين في فرنسا الذين يعرفهم، لمساعدتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد والذي بدأ بالانتشار في فرنسا.

وأضافت جادو لـ"الوطن": "نوفر جميع المعلومات عن الفيروس وأرقام الهواتف التي تساعد للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنذ تأسيسه بادر المصريون في فرنسا من جميع المقاطعات بالدخول إلى الجروب، ولدينا خبرات في الرد من خلال الأطباء المصريين المتواجدين على الجروب الذين يقدمون المعلومات الكافية للجالية وتوجيههم لأماكن الكشف والتحليل".

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن الأسابيع المقبلة "ستكون صعبة"، مشيرا إلى استمرار حالة الاستنفار في الحكومة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة: "نعوّل على الإجراءات الوقائية التي يتخذها كل شخص والحكومة ستبقى مستنفرة لأخذ القرارات المتناسبة مع مستوى انتشار الفيروس".

ومنعت الحكومة الفرنسية كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، منعا لانتشار الفيروس.