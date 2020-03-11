هتنام نومة حلوة جدا.. أحمد عكاشة: مفيش عذاب في القبر

علق الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي على خوف البعض من فيروس كورونا: "الناس خايفة من كورونا ومبتخفش من الإنفلوانزا لأن الإعلام العالمي هول من كورونا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر الفضائية الأولى: "كتير دلوقتي عندهم كورونا وموجودين في بيوتهم ومبيخرجوش وهيخفوا وهيطلعوا عادي ومش هيعدوا حد".

وتحدث عكاشة عن "نكد المصريين": "خالاتنا وأمهاتنا أيام زمان لما كانوا بيعزوا مرتين في اليوم وتقوليلها تعالي فرح تقولك أستغفر الله العظيم هو أنا بتاعت أفراح" مضيفًا: "إحنا عندنا النكد من أيام قدماء المصريين ولبس الأسود والحداد 40 يوم وفي أمريكا بيلعبوا مزيكا وبياكلوا ويشربوا والميت في التابوت والعياط بيبقى واحد أو اتنين".

وقال عكاشة: "الموت نوعين نوع يعقبه يقظة مثل النوم ونوع لا يعقبه يقظة يعني الوفاة إنك نايم بعمق فخايف ليه من الوفاة ده إنت نايم نومة حلوة جدا ومتحسش بالدنيا والجماعة اللي بيقولوا عذاب وبتاع مفيش الكلام ده حتى دينيًا غلط".