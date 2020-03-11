فلسطينية عمرها عامين.. أصغر مصابي كورونا في العالم

أوضحت الحكومة الفلسطينية، أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حامل في العشرينات من العمر، وفتى عمره 16 عاما.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة ومتواجدة في الحجر الصحي في بيت لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.