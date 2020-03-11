وزيرة الصحة البريطانية المصابة بـ كورونا: خايفة على أمي

عبرت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، عن قلقها بشأن حالة والدتها الصحية نظرًا لأنها تقيم معها وذلك بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت وزيرة الصحة البريطانية عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرا على الأمنيات الطيبة، أأمل ألا أكون في أسوأ حالاتي، الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمي، عمرها 84 عاما وتقيم معي، بعدما بدأ معها السعال اليوم" مضيفة أن والدتها ستجري التحاليل غدا.

ونصحت وزيرة الصحة البريطانية قائلة: "لكل شخص.. كن آمنا وحافظ على غسل الأيدي".

وأعلنت وزيرة الصحة البريطانية إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل.