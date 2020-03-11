الأرصاد تحذر: أمطار وسيول وانخفاض في درجات الحرارة ورمال وأتربة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020.

جاء ذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.

الأرصاد: قرار حكيم وصائب للحفاظ على المواطنين

الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، قالت إن الهيئة أصدرت أمس، بيانا عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستؤثر على كل أنحاء الجمهورية تقريبا، موضحة أن هذه الموجة، ستبدأ الخميس المقبل، وستنتهي السبت.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة فضائية "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن حالة عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة على الوجه البحري وتمتد على القاهرة ومدن القناة، وتصل لحد السيول على منطقة خليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد، وبعض المناطق بسيناء.

وأشارت "شاكر"، إلى أن الأمطار ستتواصل طوال الأيام الثلاثة، ما يؤدي لتراكم المياه في الشوارع، لافتة إلى أن الهيئة أرسلت البيان لغرفة عمليات مجلس الوزراء، وكل الأجهزة المعنية والمحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة الحالة الشديدة من حالة عدم الاستقرار، وبناء على هذا البيان، جرى إعلان تعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن هذا القرار حكيم وصائب جدا للحفاظ على المواطنين.

رياح ورمال وأتربة وانخفاض في درجات الحرارة

وأكد الدكتور محمو شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الشديدة والعنيفة يومي الخميس والجمعة، والتي ستخف حدتها يوم السبت بأجواء شديدة الاضطراب بين نشاط للرياح بقوة تصل لحد العاصفة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن نشاط الرياح يكون مثير للرمال والأتربة ويصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، وسقوط أمطار غزيرة بشكل كبير على مناطق شمال البلاد بما فيهم محافظة القاهرة، موضحا أن الأماكن التي لن تتعرض إلى الأتربة ستشهد نشاطا قويا للرياح ما يشعر المواطنين بانخفاض درجة الحرارة والتي ستصل إلى 17 درجة مئوية.

وأكد أن درجات الرطوبة ستكون مرتفعة خلال ذلك اليومين، ما سيؤدي إلى غزارة في الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هناك تواصل كامل مع الجهات المعنية وجميعهم مستعدين تماما لما ستشهده مصر خلال تلك الأيام.

الأرصاد تكشف أماكن متوقعة لسقوط الأمطار

وكشف شاهين عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها مشيرًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح أن السيول دائمًا ما ننسبها إلى الأماكن الجبلية، حيث تتجمع المياه فوق المرتفعات، وتهبط بشدة في المنحدرات، خاصةً في سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومحافظات شمال الصعيد، لافتًا إلى أنه في القاهرة، الأرض منبسطة وتكون الأمطار شديدة الغزارة، مع وجود تجمعات مياه.

وأكد، أنه لا فرص لتكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح سيكون شديدًا، ويصل إلى حد العاصفة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحري والقاهرة، ستشهد رياح شديدة تصل إلى سرعتها 70 كم في الساعة أحيانًا.

نصائح من الأرصاد في الطقس السيئ: لا تسافروا وابقوا في بيوتكم

ونصح شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، بتجنب السفر والالتزام بالمنازل في هذه الفترة، نظرا لأن الأمطار ستكون غزيرة على معظم المناطق، وإذا كان السفر ضروريا فيجب القيادة بهدوء والتأكد من عمل مساحات السيارات.

وتابع: "يجب عدم ركن السيارات في أماكن مفتوحة أو تحت لوحات إعلانية أو أشجار، نظرا للرياح الشديدة، والحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء".