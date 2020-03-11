خالطت جونسون.. القصة الكاملة لإصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ كورونا

لا شيء يوقف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فالفيروس الذي قتل وأصاب الآلاف منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية مطلع العام الجاري، اخترق كل الحواجز حتى المكاتب الرسمية والحكومية في العديد من الدول والبلدان وأصاب رؤساء ووزراء وسفراء ونواب برلمان في دول كثيرة، كان آخرهم وزيرة الصحة البريطانية التي أعلنت منذ ساعات قليلة إصابتها بالفيروس القاتل.

وبعد أن شعرت ببعض الإعياء يوم الجمعة الماضية، أعلنت نادين دوريس وزيرة الصحة البريطانية في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، منذ ساعات قليلة، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل.

الوزيرة المصابة: قلقانة على أمي

وزيرة الصحة البريطانية المصابة بكورونا خالطت المئات خلال اجتماعات مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، كما حضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، منذ أيام قليلة خلال اليوم العالمي للمرأة، لتثير الشكوك حول إمكانية نقلها الفيروس لرئيس الحكومة، إلا أن مكتب جونسون لم يعلق حتى اللحظة على تلك الأنباء والتقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العالمية.

وفور دخولها المستشفى عبرت نادين دوريس عن قلقها بشأن حالة والدتها الصحية نظرًا لأنها تقيم معها في الوقت الذي تأكدت فيه إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذي كتبت عليه تدوينة بعد خضوعها للحجر بساعات قليلة.

وقالت دوريس من خلال تدوينتها: "شكرا على الأمنيات الطيبة، أأمل ألا أكون في أسوأ حالاتي، الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمي، عمرها 84 عاما وتقيم معي، بعدما بدأ معها السعال اليوم" مضيفة أن والدتها ستجري التحاليل غدا، موجهة النصيحة لمتابعيها قائلة: "لكل شخص.. كن آمنا وحافظ على غسل الأيدي".