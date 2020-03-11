عاجل.. الصين تسمح للقطاعات التي تؤثر في التصدير بالعودة للعمل

أعلن إقليم هوبي الصيني تمكين القطاعات في ووهان التي تؤثر في عمليات التصدير الوطنية والعالمية أن تعود للعمل مع الحصول على موافقة.

كما أعلن الإقليم السماح للأشخاص للعودة للعمل في ووهان في قطاعات المواصلات العامة والمستلزمات الطبية واليومية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يُظهر أن إجراءات إغلاق المدن أتت ثمارها، وبحسب "سكاي نيوز" فإنه جرى الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين، ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، بينما وصل عدد المصابين في الصين إلى 80 ألفا و750 شخصا.