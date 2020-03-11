عاجل.. الصين تسمح باستئناف نشاط بعض الشركات في ووهان "بؤرة كورونا"

سمحت الصين باستئناف نشاط بعض الشركات في ووهان "بؤرة كورونا"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يُظهر أنَّ إجراءات إغلاق المدن أتت ثمارها.

وبحسب "سكاي نيوز" فإنَّه جرى الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقًا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير 2020.

وسجّلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين، ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و136 حالة، بينما وصل عدد المصابين في الصين إلى 80 ألفًا و750 شخصًا.