ميركل: 70% من الألمان عرضة للإصابة بكورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إنّ ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني، أنّ ميركل أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أنّ كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتا طويلا.

ودعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.

وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد، الأولي لسيدة (89 عاما) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرج.