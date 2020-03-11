عاجل.. إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء بسبب فيروس كورونا

قررت السلطات العراقية، إلغاء إقامة صلاة الجمعة بعد غد في مدينة كربلاء إثر مخاوف من فيروس كورونا، وذلك حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكانت السلطات العراقية، أعلنت قبل قليل تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز".

يُذكر أنّ السلطات العراقية اتخذت عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس والدوائر الرسمية، إلغاء الرحلات مع عدد من دول الجوار، وغلق المنافذ البرية مع إيران؛ ما أدى إلى شلل كامل في القطاع السياحي، وتأثر حركة البيع والشراء في الأسواق.