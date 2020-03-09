الوزراء: التكالب على الكمامات رفع سعرها.. ولا قرارات بخصوص صلاة الجمعة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر توجيهات لكل المحافظين، بتطبيق أقصى درجات الطب الوقائي، وإيفاد فرق متخصصة لتطهير وتعقيم الأماكن التي تشهد ازدحام، مثل محطات الأتوبيس والمترو ووسائل المواصلات العامة، والفنادق والمراكب النيلية، في المنطقة الواقعة بين الأقصر وأسوان.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن المحافظات ستبدأ بحظر التجمعات والفعاليات، التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، مثل الموالد والمهرجانات والمؤتمرات.

وأشار، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه بتطهير وتعقيم المساجد، بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية، وضمان النظافة التامة، خاصة في أيام الجمعة، التي تشهد أكبر عدد من المصلين، ولا توجد أي قرارات فيما يخص صلاة الجمعة.

وأكد سعد، أنه في الوقت الحالي، لا يوجد قرار بخصوص تعطيل الدراسة، وتقديرنا للموقف أنه لا يوجد أي شيء يستدعي اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية، أوصت الدول التي ظهرت فيها حالات كورونا، للنظر في إغلاق المدارس، واتخاذ إجراءات احترازية، ويمكن أن نعيد حساباتنا وفقًا لهذه التوصية والمعطيات الداخلية.

وحول سبل الوقاية من فيروس كورونا، قال المستشار نادر سعد: "من أفضل المطهرات وأرخصها سعرًا، وأكثرها توفرًا هو الصابون المتاح في المنازل، ويجب المداومة على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية وهو مطهر قوي للغاية، أما فيما يخص الكمامات، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم ارتداء الأشخاص الأصحاء لها".

وواصل: "أوصت المنظمة بارتداء الكمامة في حالات محددة، وهي الإصابة بالبرد أو التعامل بشكل مباشر مع المصاب بفيروس كورونا"، مختتمًا بأن التكالب على شراء الكمامات جعل أسعارها ترتفع، ومنظمة الصحة العالمية، قالت "إحنا مش محتاجين للكمامات في حياتنا العادية".