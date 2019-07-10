حسام موافي يطالب بصدور تشريع لمنع الـ "Fast food": يٌفقد الأطفال صحتهم

تّعد مضاعفات مرض السكر للشخص في سن الـ 70 قليلة للغاية، بالمقارنة مع من يُعاني من مرض السكر في سن الـ 20، حسبما أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ البطن والحالات الحرجة بطب قصر العيني، والملقب بـ "رائد الطب الباطني"، مضيفًا :"هنفترض إن طفل مولود وهو عنده سكر، ممكن نخلينا محافظين على نسبة السكر عنده بأسلوب حياة كي لا يُصاب بمضاعفات السكر في سن الـ 20 من عمره"، على حد قوله.

وأضاف "موافي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أنه يجب على مريض السكر والسمنة والضغط ممارسة الرياضة والسير في أسلوب حياة معين، محذرًا من "Fast food" حيث يتمنى إصدار تشريعات بمنع تلك الوجبات من مصر.

وتابع :"الناس بتاكل غلط، وعقوبة الأكل مؤجلة لحد ما الواحد يكبر شوية وبعدين يشوف مضاعفاتها، العيال فقدوا أوزانهم وصحتهم من يوم ما الفاست فود دخل مصر"، موضحًا أن كل من خرج من الأرض من النباتات وجبات صحية، وكل من يمشي على الأرض الإكثار فيها غير صحية، على حد قول.

وواصل :"الشخص النباتي مولده كده، مفيش واحد عادي يبقى نباتي، وبيبان من صغرة تلاقيه قرفان من الأكل الحيواني، بس لو واحد كان بياكل لحمة وفجأة يكره يأكلها لازم يروح يكشف، كره اللحمة أول مظاهر الإصابة بالفشل الكلوي".