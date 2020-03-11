المنوفية تستعد لموجة الطقس السيئ برفع درجة الاستعداد القصوى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية، التى قد تتعرض لها البلاد غدًا الخميس.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث طارئة فى حينها، لسرعة التعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار، والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات، للتأكد من عزلها جيدًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة نوبتجيات الأطباء والتمريض، وتوفير أكياس الدم والأمصال، والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية، وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة، وإرسال تقرير عن سير الأحداث، والإبلاغ عن أى طوارئ فورًا على أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (2222035- 2224899- 2239804).