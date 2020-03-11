إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية ببني سويف

أصيب 17 شخصا بكدمات وجروح، اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص كانت تقلهم في ترعة الإبراهيمية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، ونقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تم إسعاف 14 شخصا منهم وخرجوا من المستشفى، بينما تم وضع 3 تحت الملاحظة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ميكروباص رقم " و ف د 6534 " في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، ووجه مدير الأمن على الفور بسرعة إنقاذ الركاب ونقلهم إلى المستشفى.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من إنقاذ المصابين وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف بنقلهم إلى المستشفى. وتبين أن المصابين وهم، ثناء حسن عبدالله، 45 سنة، موظفة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، أحمد حسن عبدالعال، 38 سنة، أمين شرطة مصاباً بجرح قطعي بالرأس طوله 5سم، صباح عزوز حسن، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، فاطمة محمود لطيف، 18سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أسماء ناصر قرني، 29 سنة، معلمة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، رشا خميس قرني، 28 سنة، معلمة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، محمود أحمد علي، 39سنة، مدرس، مصابا بجرح قطعي بالوجه 5 سم، طه محمود طه، 55 سنة، مأمور ضرائب، مصاباً بجرح قطعي بالوجه 3 سم.

كما نقلت سيارات الإسعاف، خالد سيد عويس، 42 سنة، موظف بالبنك مصاباً باشتباه كسر بالزراع الأيسر، مصطفى محمد مصطفى، 22 سنة، طالب مصاباً بجروح وكدمات متفرقه، عبدالرحمن محمد خليل، 23 سنة، نجار مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، أيمن قرني محمد، 37 سنة، نجار مصاباً باشتباه كسر بالزراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، عفاف عبد الله سيد، 20 سنة، طالبة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، عبد الرحمن محمود لطيف، 18 سنة مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، محمد محمد مرزوق، 26 سنة، سائق مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، محمد عبدالسلام محمود، 12سنة، طالب، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، رشا علي عطية، 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وصرح المستشفى بخروج 14 شخصا منهم، عقب تلقيهم الإسعافات الأولية بينما تم وضع 3 أخرون تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.