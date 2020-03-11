الري: تخفيض مناسيب الترع.. وغرف عمليات لمواجهة الأمطار والسيول

اتخذت وزارة الموارد المائية والري عدد من الإجراءات لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة غدا، وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ والاستنفار العام للأجهزة والقطاعات، مع مراجعة محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود وتخفيض مناسيب الترع والمصارف، خصوصا في الدلتا ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف.

من جانبه، أعلن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، تعرض البلاد لموجة شديدة من الأمطار والعواصف والرياح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنّ معدلات الأمطار قد تصل في بعض المحافظات لـ40 مللي، وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والقاهرة لموجة أمطار شديدة، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات للتعامل معها.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عقد أمس اجتماعا جرى فيه استعراض استعدادات الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، من خلال تطهير وصيانة الترع والمصارف والتأكيد على جاهزية محطات الطلمبات في ضوء خطة الوزارة السنوية التي تهدف للوفاء بتلبية الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة والأغراض كافة.