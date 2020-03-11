تعيين وكلاء جدد لكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، 4 قرارات بتعيين وكلاء جدد بكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية بالجامعة.

ففي كلية التجارة، تضمنت القرارات تعيين كلا من الدكتور محمد أحمد علي، الأستاذ بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ محمد، الأستاذ بقسم العلوم السياسية وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلا منهما .

وفي كلية الحقوق، تم تعيين الدكتور دويب حسين صابر الأستاذ بقسم القانون العام وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتضمنت القرارات في كلية الخدمة الاجتماعية تعيين الدكتورة إيمان عبد العال أحمد الأستاذ المساعد بقسم تنظيم المجتمع وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.