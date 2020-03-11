ميناء الإسكندرية يحبط محاولة تهريب مكملات غذائية بـ12 مليون جنيه

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرب محاولة تهريب كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات الكائنة في نطاق محافظة الإسكندرية باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مواد كيماوية سائلة داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.

وتشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 112 برميلا يحوي كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وزنت 15 طنا، وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بنحو 12 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.