13 ثانية بـ400 ألف.. أجر هيثم أحمد زكي في الإعلان الشهير الذي جمعه بوالده

حالة من النوستالجيا والحنين، عاشها مُحبي الفنان أحمد زكي، بعدما شارك نجله الفنان الراحل "هيثم"، في إعلان لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، قبل 5 أعوام، وعُرض في شهر رمضان عام 2015.

13 ثانية فقط، هي مدة ظهور "هيثم" في الإعلان، الذي جمعه بعدد كبير من نجوم الفن، ورغم ذلك حقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعد رحيله بشكلٍ مفاجئ في نوفمبر الماضي.

حصلت "الوطن" على صورة من التعاقد الذي تم بين "هيثم" وشركة الإنتاج بشأن ظهوره في هذا الإعلان، حيث حصل الفنان الشاب على 400 ألف جنيه، مقابل الظهور، حصل على 50% منها قبل تصوير الإعلان، والدفعة الثانية تسلمها بعد الانتهاء من التصوير وقبل عرضه على شاشات التليفزيون.

وكان المخرج بيتر ميمي، كشف في تصريح سابق لـ"الوطن" عن موقف إنساني للنجم أمير كرارة بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، ولاقى نجاحًا كبيرا وقت عرضه.

وسرد ميمي، كواليس هذا الموقف قائلاً: كان هناك مشهدا يتعرض خلاله "عاكف الجبلاوي" للسحل، ففوجئت بـ"هيثم" يجلس حزينًا قبل التصوير، فسأله أمير قائلاً "مالك يا هيثم؟" فرد عليه "المشهد فيه سحل وكدة" فقاطعه بقوله: "لا عاش ولا كان اللي يسحل ابن أحمد زكي، بيتر عامل حسابه وجايب دوبلير في المشهد".

وأكّد مخرج "كلبش"، أنَّه حزن بشدة لوفاة هيثم، لأنَّه كان إنساناً طيب القلب، حيث التقاه للمرة الأولى في منزله، بعد اختياره لشخصية "عاكف الجبلاوي"، ووجده إنسانًا محترمًا ولكنه يعاني من الوحدة، إلا أنَّه كان سعيدًا بردود الفعل عن دوره في المسلسل، ومناداة الجمهور عليه بـ"عاكف" في الشارع.