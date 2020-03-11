مع بداية موجة الطقس السيئ.. تسليم أجهزة "لاسكلية" لرؤساء المدن بالمنيا

سلم، اليوم، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عدد من الأجهزة اللاسلكية المتطورة لرؤساء المدن ونوابهم، وذلك لمتابعة الموقف الخدمي بشكل عام في كافة القطاعات، ورصد أوجه القصور لتلافيها بأقصى سرعة خاصة في الطوارئ والأزمات، وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع بداية موجة الطقس السيئ التى ستضرب البلاد.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية وإبلاغه بالمستجدات لتنفيذ الحلول اللازمة أولا بأول في حالة حدوث أى طارئ فى مستوى الخدمات الحيوية، مؤكدا علي اليقظة التامة للتعامل مع أية ظروف طارئة وإدارة الأزمات المفاجئة، وحسن التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها على الفور من خلال التواصل المستمر والتنسيق الجاد بين جميع الجهات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، لبحث تسريع تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، ضمن المشروع القومي لميكنة وتطوير المحليات، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس مروان جمال، مسئول الدعم الفني بوزارة التخطيط، ورؤساء المراكز التسع ونوابهم.

وأكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من المشروع القومي للتحول الرقمي بالمحافظة والذي سيُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددا على رؤساء المراكز ونوابهم، الالتزام بالمنظومة وسرعة إدخال البيانات الخاصة بكل قطاع حرصاً على التطبيق الفعال، ومنعا لأي تلاعب في البيانات، وتوحيد الإجراءات وأسلوب العمل، وأرشفة المستندات والحفاظ على سريتها ومحاربة الفساد.

وأكد المحافظ أن منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية، بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية.

وأوضح المهندس مروان جمال، أن الاجتماع تناول عرض أهداف منظومة تطوير وميكنة الخدمات الحكومية بالمحليات، وأهم التقارير للمتابعة على المراكز التكنولوجية، والإدارات المعنية. وتستقبل المحافظة البلاغات والاستفسارات عبر الخط الساخن للمحافظة 114، على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى الأرقام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وهى 2342200 - 2320001 .