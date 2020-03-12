"كمامات وتعقيم وتطهير".. تفاصيل خطة المترو لمواجهة كورونا

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، فى اتخاذ حيل جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث طبقت خطة شاملة للتصدى للفيروس، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، إضافة إلى وضع سيناريوهات عدة لمواجهة زحام الركاب داخل صالات المحطات وعلى الأرصفة.

وترصد "الوطن" في 9 معلومات تفاصيل خطة مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. وهى كالتالى:

1- توزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على الركاب بالخطوط الثلاثة لمنع انتشار الفيروس.

2- تعقيم القطارات بالخطوط الثلاثة قبل انطلاق ساعات التشغيل بنحو ساعتين تقريبا.

3- تطهير منافذ بيع التذاكر بالمحطات بالخطوط الثلاثة.

4- نشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

5- تشكيل فرق طوارئ بجميع المحطات حال وجود حالات مشتبه بها بفيروس كورونا للتعامل السريع معها لعدم انتشار العدوى.

6- تشكيل وحدات إسعافية متنقلة بكامل المستلزمات الطبية بالمحطات بالخطوط الثلاثة لعلاج الحالات المرضية المزمنة والمشتبه بها بفيروس كورونا بالمجان.

7- تواجد 35 وحدة إسعافية متنقلة بالخط الأول للمترو "المرج - حلوان".. بواقع واحدة بكل محطة لعلاج الحالات المشتبه بها.

8- تواجد 20 وحدة إسعافية متنقلة بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب".. و5 وحدات بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" للتصدى للفيروس.

9- تجهيز 15 قطارا إضافيا يتم الدفع بهما وقت الزحام بالخطوط الثلاثة للمترو.