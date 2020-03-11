المترو: تأمين الشبكة الهوائية وتخفيض سرعات القطارات لسوء الطقس غدا

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، والتي أعلنتها الأرصاد الجوية، بأنّ البلاد ستشهد حالة غير مستقرة غدا الخميس.

ولفت إلى أنّه جرى تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث وجاهزية "طلمبات شفط المياه"، مع نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة التي تحدث خلال الفترة الحالية، موضحا أنّ هناك متابعة لحظية للأرصاد الجوية لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إنّه سيجري تخفيض السرعات بقطارات الخطين الأول والثاني أثناء تساقط الأمطار بغزارة، مشيرا إلى أنّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم بالخطوط الثلاثة للمترو، ولا يوجد ما يعيق حركة السير، موضحا أنّ جميع الخدمات المميزة تقدم للجمهور، كما أنّ الشركة تستقبل شكاوى المواطنين يوميا للعمل على حلها سريعا.