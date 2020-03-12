أسعار السمك اليوم الخميس 12-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار السمك في الأسواق، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك قشر بياض

جاء سعر السمك قشر بياض المجمد بـ 30 جنيها للكيلوجرام، بينما البياض الأملس بـ66 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي الأسواني من 23 إلى 30 جنيها، أما سعر كيلو فيليه البلطي فيتراوح بين 30 إلى 90 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 39 إلى 45 جنيها، حسب الحجم والنوع.

الجمبري

سجل سعر كيلو جرام الجمبري 60 إلى 300 جنيه.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا ما بين 30 إلى 150 جنيهًا، حسب الحجم والنوع.

سمك مكرونة السويسي

تراوح سعر السمك المكرونة بين 50 إلى 64 جنيها للكيلوجرام، أما المجمد فوصل سعره إلى 30 جنيها.

سمك المرجان

بلغ سعر سمك المرجان 43 جنيها للكيلوجرام.