محافظ الدقهلية يناقش مواجهة "كورنا والأحوال الجوية" مع المسؤولين

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات وتجهيز أماكن الحجر الصحي على أعلى مستوى، تحسباً لظهور أي إصابات وتوعية المواطنين عن طريق التثقيف الصحي بطرق الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم مع مديري مديريات الخدمات لمناقشة طرق مواجهة انتشار فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه وتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بفيروس كورونا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع أية حالات طارئة، والإبلاغ فوراً عن أي حالة يشتبه في إصابتها واستعراض خطة المديريات والوحدات المحلية بالتعامل مع الآثار المترتبة على عدم استقرار الأحوال الجوية.

ووجه مختار وكيل وزارة الأوقاف الشيخ طه، بضرورة توعية الأئمة للمواطنين في خطبة الجمعة القادمة بطرق الوقاية من هذا الفيروس، والحفاظ على نظافة المنازل وأماكن تجمع المواطنين.

وطالب المحافظ جميع مديري المديريات بوضع مقترح يتضمن أفكارا جديدة لمواجهة الفيروس، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع مع تطهير كافة المباني والمصالح الحكومية أول بأول والأماكن التي يتردد عليها المواطنون لتلقي الخدمات.

ومن جهة أخري وجه المحافظ لمديري المديريات بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن لمواجهة تداعيات احتمال عدم استقرار الأحوال الجوية .

وشدد "مختار " علي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس خالد نصر برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع قطاعات الشركة وجاهزية كافة المعدات للدفع بها لسحب تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة وتشغيل غرف العمليات علي مدار اليوم لمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .