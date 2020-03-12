لو عايز تتعالج على نفقة الدولة.. اعرف الخطوات
كتب:
يسرا البسيوني
07:34 ص | الخميس 12 مارس 2020
تقدم المجالس الطبية المتخصصة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، مراحل استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نستعرض فيما يلي هذه المراحل:
خطوات إصدار قرار على نفقة الدولة للمريض
ـ يتم توقيع الكشف الطبي على المريض، وتحرير تقرير اللجنة الثلاثية، بالتشخيص وخطة علاج المريض.
ـ يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة باستكمال المستندات المطلوبة، وهي بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، الأبحاث الحديثة.
ـ ملء النموذج الإلكتروني الخاص بالعلاج على نفقة الدولة المتاح على الموقع الإلكتروني.
ـ إرفاق البيانات المقدمة بالنموذج الإلكتروني.
ـ بعد تسليم الأوراق يغادر المريض المستشفى.
ـ يتم مراجعة البيانات في المركز الرئيسي، للتأكد من صحة المرفقات، ثم تحول من خلال النظام إلى لجنة طبية متخصصة، ثم إصدار توصية طبية للمريض.
ـ يتم مراجعة التوصيات، وإصدار القرار النهائي.
ـ بعد مرور 48 ساعة يتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الموبايل الخاص بالمريض، لإخطاره بصدور قرار العلاج.
ـ يتوجه المواطن إلى المستشفى لتنفيذ القرار.