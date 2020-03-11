مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رؤساء المدن، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.

وشدد "شعيب" على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفوري معها.

ووجه رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستخدام المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، والتنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً.

ونبه محافظ مطروح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار، واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.