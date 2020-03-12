ماراثون رياضي بجامعة المنيا وتكريم طالبة محت أمية 25

تحت شعار "رياضية تجمعنا"، نظم اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر ومكتب رعاية الطلاب، مسابقة اختراق ضاحية "ماراثون"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والدكتور طارق محمد صلاح عميد كلية التربية الرياضية، وبمشاركة طلاب كليات الجامعة العشرين.

انطلق الماراثون من أمام مبنى رئاسة الجامعة منتهياً بكلية التربية الرياضية لمسافة 2 كيلو متر داخل الحرم الجامعي.

أطلق شارة البدء للماراثون عميد الكلية بحضور الدكتور عاطف أبو ناموس وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

على جانب آخر، كرمت وحدة محو الأمية بكلية التربية للطفولة المبكرة الطالبة "ولاء مصطفى" إحدى طالباتها المتميزات بالفرقة الرابعة المشاركات بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بعد نجاحها في محو أمية 25 مواطنا من أهالي قرى سمالوط؛ كأول طالبة بالجامعة نجحت في تحقيق هذا الرقم من الدراسين، إلى جانب تسجيلها لـ11 دارسا جديدا لمحو أميتهم في دورة أبريل المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التعريفية التي عقدتها الوحدة بعنوان "محو الأمية قضية وطن"، والتى أُقيمت برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة؛ بهدف التعريف بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار لكونه متطلب من متطلبات التخرج لطلاب الكليات المعنية بتنفيذ المشروع، للوصول إلى العدد المستهدف لمحو أميتهم لكل طالب، مقسماً خلال سنوات دراستهم، تنفيذاً لمساهمة الجامعة في دمج طلابها بالمشروع القومي للقضاء علي الأمية.

واستعرض المحاضرون بالندوة التعريف بالمشروع، والخطوات التى يجب على الطالبات اتباعها لاجتيازهن مشروع محو الأمية، ودور المشروع الايجابي، بالأضافة إلى الخدمات التى تقدمها الجامعة لتسهيل الحصول علي بيانات للأميين بقواعد البيانات المعدة لهم.

وفي ختام الندوة تم تعريف الطالبات بالمكافآت التشجيعية التى تقدم لهم عند اجتياز الأميين للاختبارات وتحقيق الطالب النتائج المرجوة من المشروع، إلى جانب فتح باب النقاش للطالبات لعرض تجربتهن والمعوقات التي تواجههن بالمشروع والرد على استفساراتهم.