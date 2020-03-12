 جامعة دمياط تعلن عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شهد مجلس جامعة دمياط، الطارئ، المُنعقد الأربعاء، مناقشة التقرير المقدم من الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها "تفعيل دور إدارة الأزمات، وتحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة، ووضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة، والنظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية ومنها التهوية المستمرة، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس، الاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحية للسعال، والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة أى شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الانفلونزا، والتنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه فى الإصابة.

وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس، أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.

وأضاف التقرير أن الإجراءات تشمل رفع استعداد عيادات الطلبة من خلال توفير ترمومترات قياس الحرارة، ومستلزمات النظافة، وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها، وتخصيص عامل نظافة مدرب لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات، والإبلاغ الفورى عن الحالات، والتخلص من جميع الأدوات الخاصة بها بالطرق الآمنة المعروفة، مع تدوين بيانات جميع المخالطين لها، ومتابعة نتائج التحاليل المعملية لتأكيد أو نفى إصابة الحالات، مع استكمال إجراءات الاستقصاء الوبائى بواسطة إدارة الطب الوقائى.

وأوضح التقرير أن الإجراءات سيتم تطبيقها على المدن الجامعية، كما تم التنبيه على توفير مخزون من الوجبات الجافة بها، وتخصيص غرفة أو أكثر بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أى حالة مشتبه فيها، والإبلاغ الفوري مع تحويل الحالة لأقرب مستشفى تحدده وزارة الصحة، واتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحادية الاستخدام للحالات المشتبه فيها بطرق علمية سليمة.

من جانبه، أحاط الدكتور محمد دعدور، رئيس الجامعة، أعضاء المجلس، علماً بما ورد بخطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقاية من الفيروس، مكلفا العمداء ومدير عام المدن الجامعية، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، والإدارة الطبية، باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الوقاية من الفيروس، ولتنفيذ كل ماورد على المجلس الأعلى للجامعات وبخطة المجلس الأعلى للمستشفيات للوقاية من المرض.

ونبهت الجامعة جميع منسوبيها أنه في حالة شك أى من منسوبى الجامعة في أية أعراض فعلية الاتصال فوراُ بالدكتورة شيماء عطوه القائم بعمل مدير الإدارة الطبية (ت/ 01001367900)، حتى تتمكن الجامعة من مساعدتهم في أسرع وقت بالاتصال فوراً بالجهات المعنية ومساعدتهم في جميع الإجراءات.

كما قام رئيس الجامعة برفقة وائل الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناهد فكري عميد كلية التمريض، بزيارة ميدانية للمدن الجامعية للوقوف على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من الفيروس، واتباع عوامل الأمن والسلامة حفاظاً على طلاب وطالبات الجامعة.